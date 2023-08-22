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Yaramazlara biraz batar!

Roma döneminden kalma ‘kendini eğlendir’ yazan kupalar bulundu

Belçika’da arkeologlar, üzerinde ‘Avoca te’ (kendini eğlendir) yazan Roma döneminden kalma kupalar buldu.

Fotoğraf: UAntwerp

AA’nın resmi haber ajansı Belga’dan aktardığına göre daha önce Roma döneminden kalma çok sayıda eserin bulunduğu Mortsel kazı alanında bu kez ‘Avoca te’ yazılı kupalar keşfedildi.


Arkeologların danıştığı Anvers Üniversitesi Profesörü Christian Laes, yazının ‘kendini eğlendir, neşelendir’ anlamlarına geldiğini belirtti.

Laes, ‘avocare’in Roma medeniyetine ait bilinen bir fiil olduğunu ancak daha önce bir kupada yazdığının görülmediğini, dolayısıyla keşfin eşsiz nitelikte olduğunu kaydetti.

Benzer felsefeyi temsil eden bir yazıya Hatay’da 2016’da bulunan iskelet mozaiğinde rastlanmıştı. Mozaikteki ‘neşeli ol, hayatını yaşa’ yazısı yoğun ilgi görmüştü.

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