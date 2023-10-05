Rolls Royce’lu Beckham işçi sınıfındanmış

Okula Rolls Royce’yla giden Victoria Beckham ‘işçi sınıfı’ bir ailede büyüdüğünü iddia etti.

Görsel: Netflix

Victoria bu itirafı David Beckham’ın hayatının anlatıldığı Netflix belgeselinde yaptı.

David’in Manchester United’ın bir maçından sonra ailesiyle vakit geçirmesinden nasıl etkilendiğini anlatan Victoria şunları söyledi: “İkimiz de gerçekten çok çalışan ailelerden geliyoruz. İşçi sınıfından geliyorlardı.”

O sırada kapıyı aralayan David sözünü kesti ve “Dürüst ol” dedi.

“Öyleyim” diye yanıtlasa da David ısrarcı oldu: “Dürüst ol. Baban seni okula hangi arabayla götürüyordu?”

Bunun üzerine Victoria “80’lerde babamın bir Rolls Royce’u vardı” demek zorunda kaldı.