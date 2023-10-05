Rolls Royce’lu Beckham işçi sınıfındanmış

Okula Rolls Royce’yla giden Victoria Beckham ‘işçi sınıfı’ bir ailede büyüdüğünü iddia etti.
Victoria bu itirafı David Beckham’ın hayatının anlatıldığı Netflix belgeselinde yaptı.
David’in Manchester United’ın bir maçından sonra ailesiyle vakit geçirmesinden nasıl etkilendiğini anlatan Victoria şunları söyledi: “İkimiz de gerçekten çok çalışan ailelerden geliyoruz. İşçi sınıfından geliyorlardı.”
O sırada kapıyı aralayan David sözünü kesti ve “Dürüst ol” dedi.
“Öyleyim” diye yanıtlasa da David ısrarcı oldu: “Dürüst ol. Baban seni okula hangi arabayla götürüyordu?”
Bunun üzerine Victoria “80’lerde babamın bir Rolls Royce’u vardı” demek zorunda kaldı.