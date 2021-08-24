Rolling Stones davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti

Britanyalı rock grubu Rolling Stones’un davulcusu Charlie Watts 80 yaşında hayatını kaybetti.
Grubun açıklamasında “Sevgili Charlie Watts’ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün erken saatlerde Londra’da bir hastanede ailesinin yanında huzur içinde vefat etti” ifadesi kullanıldı.
1980’lerde madde bağımlılığını atlatan Watts 2004’te gırtlak kanserine yakalanmış ancak başarılı bir şekilde iyileşmişti.
1941’de Britanya’nın başkenti Londra’da doğan ikonik davulcu, 1960’ların başında blues kulüplerinde davul çalmaya başladı. Ocak 1963’te ise Brian Jones, Mick Jagger ve Keith Richards’la Rolling Stones’u kurdu.
Tüm zamanların en büyük rock davulcularından biri olarak tanınan Watts ve gitarist Keith Richards, Rolling Stones’un enstrümantal sesinin çekirdeğini oluşturuyordu.