Rodin’in heykeli kayıpmış

Glasgow Müzesi, Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’e ait 3 milyon sterlin (yaklaşık 102 milyon lira) değerindeki heykelin kaybolduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Les Bourgeois de Calais / Auguste Rodin’in on iki orijinal döküm ve çok sayıda kopyadan oluşan bir heykeli – Wikipedia

Müze yetkilileri, Rodin’in ünlü ‘Les Bourgeois de Calais’ (Calais Burjuvaları) grubunun bir parçası olan heykelinin şu anda Glasgow’un sanat koleksiyonlarında ‘yer almadığını’ söyledi.

The Guardian‘ın haberine göre müze tarafından 1901 yılında Rodin’den satın alınan alçı heykel, İskoç kentinin birçok kültürel mekânından sorumlu olan Glasgow Life’a göre 25 Haziran – 30 Eylül 1949 tarihleri arasında Kelvingrove Park’ta sergilendi.

Akıllara British Museum vakasını getiren heykel, şu anda kayıp veya çalıntı olarak listelenen yaklaşık bin 750 parça arasında yer alıyor.

Müze müdürü Jérôme le Blay, heykelin 1940’larda değerinin anlaşılamadığını günümüzde ise üç milyon sterlin değerinde olduğunu tahmin ediyor.