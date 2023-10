‘Rocky’ filminin yıldızı Burt Young hayatını kaybetti

‘Rocky’ filmiyle tanınan ve Oscar’a aday gösterilen Burt Young 83 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: IMDB

Sylvester Stallone’un canlandırdığı ‘Rocky Balboa’ karakterinin dostu ‘Paulie Pennino’ olarak tanınan Young’un ölüm haberini kızı Anne Morea Steingieser, dün New York Times’a verdi.

8 Ekim’de Los Angeles’ta hayata gözlerini yuman oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

Stallone, eski rol arkadaşını ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Sevgili dostum Burt, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın. Ben ve dünya seni çok özleyeceğiz” diye yazdı.

Burt Young’ın rol aldığı filmler arasında ‘Chinatown’, ‘The Pope of Greenwich Village’ ve ‘Once Upon a Time in America’ da bulunuyor.