Rize’nin yöresel lezzetleri tanıtılacak: 2’nci GastroRize Festivali başlıyor

Yeşili mavi ile buluşturan doğası, kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağıyla bilinen Rize’de, yöresel lezzetlerin tanıtılacağı 2’nci GastroRize Festivali, 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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AA’nın aktardığına göre Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, etkinlikle doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize’nin bu avantajlarından yararlanarak gastronomi alanındaki zenginliklerini de gündeme taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kentin biyoçeşitliliği, çay tarımı, yerel pazar, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de gerçekleştireceklerini belirten Metin, coğrafi işaretli ürünlerin önemini vurguladı: “Rize’de 14 tane coğrafi işaret almış ürünümüz var. 10’un üzerinde başvurduğumuz var. Rize’nin iklimi, coğrafyası ne kadar kendine özgü ise bölgedeki yiyecekler de hijyeni, organikliği ile beraber önem arz eden yiyecekler olduğu için biz bunları dünya mutfağına sunmak istiyoruz.”