Rıza Akın memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da beyin kanaması nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın’ın cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Fotoğraflar: AA

Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı yoğun bakım servisinde 2 Kasım’da yaşamını yitiren Akın için Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Akın’ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro Akın, oyuncu Menderes Samancılar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Akın’ın sevenleri katıldı.

Akın’ın kendisi için hem baba hem sevgili olduğunu söyleyen Miho Shimotashiro, ‘ben her şeyimi kaybettim’ diyerek çok üzgün olduğunu belirtti.

Karalar da Akın’ın doğruluğunu ve dürüstlüğünü bozmayan çok saygın bir insan olduğunu anlattı: “Böyle bir adamdı Rıza işte. Her türlü koşula, zorluğa, zorlamaya rağmen karakterinden, duruşundan, inanışından, mücadelesinden taviz vermeyen insanlar, çok saygılı insanlar.”

Akay ise Akın’ın bir süre belediyede görev yaptığını anımsattı: “Benim belediyecilik anlayışımda çok rolü var. Şu kalabalığı görünce, güzel yaşamak, insanlarla birlikte yaşamak, insanlar adına yaşamak herhalde en önemli şey. Bir insan için en güzel hediye, ölümünde dostlarıyla beraber olması, ölümüne dostlarının üzüntü duyması, belki bir insanın yaşamındaki en büyük zenginliği. Rıza bu anlamda çok zengindi. Bugün de zaten burada görüyoruz, toprağı bol olsun.”

Akın’ın fotoğraf ve görüntülerinden hazırlanan videonun gösterildiği törenin sonunda, sanatçının cenazesi salondan alkışlarla uğurlandı.

Rıza Akın’ın naaşı Asli Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Rıza Akın

15 Eylül 1957’de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğan Rıza Akın, tiyatroyla Adana Halkevi’nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazeteci olarak çalışmaya başlayan Akın, tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana’da sürdürdü.

1997’de Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve beş yıl boyunca sanat danışmanlığını yapan Akın, uzun süre gazeteciliği ve oyunculuğu bir arada yürütüyordu.