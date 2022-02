Rita Moreno, Marlon Brando’yla ilişkisini anlattı: Gördüğüm kötü muamele nedeniyle intihara teşebbüs ettim

Porto Riko doğumlu ABD’li oyuncu ve dansçı Rita Moreno (90), Hollywood’un bir başka ünlü ismi, 2004’te hayatını kaybeden Marlon Brando’yla sekiz yıl süren ilişkisi sırasında gördüğü kötü muamele nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini açıkladı.

Moreno, 2014’te, Ekran Oyuncuları Birliği’nden yaşam boyu başarı ödülü almıştı. (Fotoğraf: Reuters)

‘West Side Story’, ‘Singin’ in the Rain’ gibi yapımlarda rol alan Moreno, 20’nci yüzyılın en önemli oyuncularından biri kabul edilen Brando’yla, 1954 yılında, ‘Désirée’ filminin setinde tanıştı.

22 yaşındayken Brando’yla tanışan ve sekiz yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Moreno, Variety’nin ‘Actors on Actors’ programında ABD’li oyuncu Jessica Chastain’e konuştu ve yıllar sonra şu sözlerle anlattı Brando’yu: “Marlon’la olmak çok heyecan vericiydi. Birçok konuda sıradışı biriydi ama kötü bir adamdı. Söz konusu kadınlar olduğunda kötü bir adamdı.”

Fotoğraf: tcm.com

Brando’nun sık sık kendisine yalan söylemeye çalıştığını ancak kendisinin her şeyin farkında olduğunu, yalan söylediğini anladığını söyleyen deneyimli oyuncu, “Ben de ona, ‘Marlon bana bak’ derdim. Ve, yüzünde beliren sırıtıştan anlardım. Onun aklını ve içini bir kitap gibi okuyordum. O da bu nedenle beni seviyordu ve bu nedenle bana türlü şekillerde kötü muamele ediyordu” dedi.

İlişkinin neden olduğu hayalkırıklıklarının, gördüğü kötü muamelenin psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getiren Moreno, Brando’nun evinde ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek içini döktü: “Bu üzgün, üzerine basılmış, talilhsiz, acınacak durumdaki Rita’yı öldürdüğümde Rita’nın geri kalanının da benimle gideceğini anlamamıştım herhalde ölmeyi denerken. İşte öyle bir teşebbüstü.”

Fotoğraf: FilmPublicityArchive/UnitedArch

Çift yolları ayırdıktan sonra 1969 yılında, ‘The Night of the Following Day’ filminin çekimleri sırasında (üstte) yeniden yolları kesişti. Brando onunla tekrar birlikte olmak istedi.

O dönemde evli ve bir kız çocuk annesi olan Moreno, Brando’yu reddettiğini anlattı: “Yeniden denemek için hazırdı. Ancak ben istemedim. O, iyi olan yanını kaybetmişti. Rita’nın sevdiği iyi Marlon özelliğini kaybetmişti. Bu da çok üzücü bir durumdu.“

İki kez Oscar alan Brando, 2004 yılında, 80 yaşında hayatını kaybetti. Üç kez evlenen oyuncunun 11 çocuğu var.