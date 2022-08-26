‘Riskli’ uçaktaki 49 yolcunun valizinden binlerce elektronik sigara kartuşu çıktı

Muğla’daki Dalaman Havalimanı’na Özbekistan’dan inen bir uçaktaki 49 yolcunun valizlerindeki binlerce elektronik sigara kartuşuna el kondu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Dalaman Havalimanı’na giden yolcular mercek altına alındı.

Bakanlığın Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan risk analizi sonucunda, Özbekistan’dan gelecek uçak ‘riskli’ olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi üzerinden anlık takip edilen uçağın yanaşacağı körükte ve valizlerin aktarıldığı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Uçaktaki 137 yolcudan 49’u ‘gümrüğe tabi eşyası olmadığı’ anlamına gelen yeşil hattı kullanırken muhafaza memurlarınca durduruldu. Valizleri x-ray taramasına alındı.

Bagajlarda şüpheli yoğunluk tespit edilince detaylı arama yapıldı. 49 yolcunun valizlerinde toplam piyasa değeri 6 milyon lira olan 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu olduğu bulundu.

Uçaktaki yolcuların büyük bölümünde elektronik sigara kartuşunun bulunmasının organize kaçakçılığın işareti olduğu belirtilirken Ortaca savcılığı soruşturma başlattı.