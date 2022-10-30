Reuters: Dover’daki sığınmacı merkezine molotof kokteyli fırlatan kişi intihar etti

Britanya’dan Fransa’ya giden çok sayıda deniz taşıtının yola çıktığı limanın bulunduğu Dover’da bir kişinin sığınmacılarla ilgili işlemlerin yapıldığı merkeze molotof kokteyli attıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

Fotoğraf: BBC

Haber Ajansı Reuters’ın bir görgü şahidine dayandırdığı habere göre bu kişi araçla yakınlaştığı merkeze üç adet molotof kokteyli fırlattı. Bir tanesi patlamadı. Sonrasında yakınlardaki bir benzin istasyonuna gitti ve intihar etti.

Dover’ın sınırlarında bulunduğu Kent bölgesinin itfaiyesi ve arama kurtarma servisi merkeze çağrıldıklarını, çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Ülkenin güneydoğusundaki sahilde ambulans hizmeti veren South East Coast Ambulance Service de bölgeye gittiklerini teyit etti.

İçişleri bakanlığının sözcüsü, “Dover’da yaşanan olaydan haberdarız, polis ekipleri bölgede. Bu aşamada daha fazla bilgi paylaşmak uygun olmaz” ifadelerini kullandı.

Dün, Dover’a 1000’e yakın sığınmacı gelmişti, merkezde bekliyorlardı.