Restorasyon sırasında şömineden 1882 tarihli doğum belgesi çıktı

Britanya’da, evlerinde restorasyon çalışması yaptıran bir çift, şöminede 1882 tarihli doğum belgesi buldu.

Fotoğraflar: Olivia Clark

Olivia Clark ve erkek arkadaşı, inşaat çalışması başlattıkları Nottingham’daki evde 1882 Eylülü’nde dünyaya William Rogers’ın doğum belgesini buldu. Evi geçen yıl eylül ayında satın alan, belgeyi kasım ayında bulan çift, Rogers’ın ailesini bulmak için kolları sıvadı.

”Evde bir tarih yatıyormuş meğer” diyen Olivia Clarke, Facebook’tan paylaşım yaptı, arkadaki odada bulunan şöminenin boşluğunda bulunan belgenin fotoğrafını da ekledi.

Kendisini ‘Bill’ olarak tanıtan biri Rogers’ın, dedesinin ağabeyi olduğunu ve bölgede kasap dükkanı işlettiğini aktardı. Bir kadın da Rogers’ın, annesinin dedesinin dedesi olduğunu yazdı.

Aileye, belgenin kopyasını yollayan Clark, aslını evin geçmişinin bir parçası olarak sakladıklarını söyledi.