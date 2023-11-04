Ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, şair ve yazar Ataol Behramoğlu şu sözlerle duyurdu: “Sanatçı, düşünür, 1 Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, ceza evi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü.”

Taylan, 1 Mayıs kutlamalarının simgesi haline gelen iki elin tuttuğu kırmızı dünya ve etrafında uçuşan çiçekler temalı afişin de çizeri.

Evrensel’in aktardığına göre Taylan, 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.