Ressam Komet hayatını kaybetti

Ressam ve şair Gürkan Coşkun, bilinen adıyla Komet, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Alef Yayınevi / Twitter

Ölüm haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından ”Hoşçakal Komet” mesajıyla haberi duyurdu.

Genellikle hayalle gerçeği harmanladığı resim ve gravürleriyle tanınan ve ‘kuyruklu yıldız’ anlamına da gelen ‘Komet’ ismini kullanan sanatçı, Mehmet Güleryüz’ün, ‘Güldüğüme Bakma’ adlı nehir söyleşisinde anlattığına göre ismini ‘Bill Haley & His Comets’ grubundan esinlenerek aldı.

Autumn Ucku. Fotoğraf: www.alifart.com

1941 yılında Çorum’da doğan sanatçı, Çorum Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gördü. Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

İlk sergi Fransa’da

1971’de devlet bursuyla Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974’te Fransa’nın Rouen kentinde açtı.

Paris’te Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri’ni inceledi; bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler üretmeye başladı.

Ne Düşündüğünü Biliyorum Fotoğraf: www.mutualart.com

1960 sonrasında yükselen yeni figür hareketinin kendi kuşağından diğer bazı temsilcileri gibi (Burhan Uygur, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Cihat Aral, Nevhiz, Aka Gündüz Temur, Alaettin Aksoy, Oral Enuğur) resimlerinde kendine gönderimli, duygulanımsal ve düşlemsel/gizemsel bir dünya kurmayı öngördü.

1981 sonrası bağımsız anlatım

1973’ten 1981’e değin sırasıyla Yeni Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modernist anlatımların egemen olduğu resimler yaptı. 1981’den sonra tümüyle bağımsız bir anlatım kurdu.

Yaşamını İstanbul ve Paris’te sürdüren sanatçı Türkiye’de 15, Paris’te dokuz, Avusturya’nın başkenti Viyana, Salzburg kenti, Belçika’nın başkenti Brüksel ve İsviçre’nin Lozan kentinde bi

2004’te ‘Koşarak Geldim Çorabı Deldim’ adlı anı kitabını yayımladı. Önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007’de kitap olarak yayınlandı.