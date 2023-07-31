Remzi Özdemir: Yaşasın ekonomi kurtuldu

Merkez Bankası bu 3 ismin atanmasıyla birlikte bağımsız mı oldu?

Başındaki hanımefendiyi bir gecede Amerika’dan getirip Merkez Bankası’nın başına getirmek bağımsızlık mı?

Merkez Bankası’na Başkan Yardımcısı olan o 3 üye, Ağustos ayında faizleri rasyonel yani akılcı mı yükseltecek?

23 yıldır halkın ona verdiği oylarla Türkiye’yi yöneten cumhurbaşkanının fikirleri değil de bu 3 adamın mı görüşleri etkili olacak?

Ya da krizden nefes dahi alamayan Türkiye’ye 3 yeni Merkez Bankası Başkanı atandı diye milyar dolarlar mı gelecek?

Finlandiya, Norveç, Kanada, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkenin emeklilik fonları bu 3 yeni başkanın atanmasından dolayı yıllar önce terk ettikleri Türkiye’ye geri mi dönecek?

Büyük kurtarıcı(?) Mehmet Şimşek 2 aydır Türk ekonomisini yönetiyor.

Türkiye’ye kaç milyar dolar soktu?

Mehmet Şimşek göreve geldiğinde 20 TL olan doları 18 liraya mı düşürdü?

Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte vergiler ve fiyatlar mı düştü?

O halde Merkez Bankası’ndaki 3 ismin değişikliğinden size ne?

Allah bize akıl fikir versin!

Remzi Özdemir’in yazısı