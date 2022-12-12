Remzi Özdemir: Vergi alayım derken Gürcistan’ı zengin etmek

Aslında AKP’nin şu an uyguladığı vergi politikası tamamen dolaylı vergi üzerine kurulmuş.

Harçlar ve dolaylı vergi artık öyle bir hâl aldı ki vatandaşın bile isyan etmesine neden oldu.

Akaryakıttan, sigaradan ve alkolden alınan vergi aynı zamanda kaçakçılığın da patlamasına neden oldu.

Akaryakıt kaçakçılığı ile kısmen mücadele edilse de sigara ve alkol konusunda ortada bir başarı yok. Ülkemizde 30 kara, 8 demir yolu, 101 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunmaktadır.

Siz burayı istediğiniz kadar kapatın sonuçta coğrafi özelliğinden dolayı ülkemiz kaçak cenneti.

Sigarayı yarı fiyatına. Alkolü çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Yakıt konusunda doğuya gittiğinizde görüyorsunuz kaçağın ne olduğunu.

Sonuç olarak AKP, vergiyi arttırdıkça kaçakçılık artıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı