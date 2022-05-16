Remzi Özdemir: Tarıma destek yerine betona tam destek veren bir iktidar

Türkiye’nin en önemli lobisi inşaatçılar hemen devreye girdi ve saraya sinyali gönderdi:

Ekonomi bozuluyor!

Gerekli mesaj alındı ve hemen inşaatçılara yönelik bir paket geldi.

20 milyar ek kaynak ve kamu bankalarının konut kredisi faizi 0.98’e düşürüldü.

Ülke neredeyse kıtlık yaşıyor, bir avuç buğday için Rusya, Ukrayna ve Hindistan’ın eline bakıyoruz ama tarıma destek yerine betona tam destek veren bir iktidar.

Bugün evlerin mutfağındaki tencerede kaynayan bulgurdan tutun da pirinç, nohut, kuru fasulye ve daha birçok gıda maddesine kadar her şeyi ithal eden ülke, tarımı desteklemek yerine betona destek veriyor.

Kızmamak lazım!

Remzi Özdemir’in yazısı