Remzi Özdemir: Salonu kapat ödüllerin hepsini al!

Yazımda en iyi KOBİ ve en mükemmel banka ödülü alan banka yöneticilerine bir soru sordum:

Ödül aldığınız bu dergiye son 1 yıl içerisinde ne kadar reklam ve benzeri ücret ödediniz?

Bunu açıklaması lazım.

Yine Genel Müdür ve Yardımcısının katıldığı Londra’daki ödül töreninde kaç masa satın aldınız.

Öğrendim ki ödül için bu dergilere reklam vermekle kalmayıp bir de tören salonundan masa satın almanız gerekiyor.

Kaç masa?

Tarife 10 bin Sterlinden başlıyor. En az 3 masa almanız gerekiyor. O masalarda oturmak zorunda değilsiniz. Çok masa al çok ödül kazan…

Salonu kapat ödüllerin hepsini al!

Ödül alan banka-bankalar genelde halka açık.

Yani o banka sadece bir aileye ait değil, aynı zamanda binlerce küçük ortağı var.

Dev banka, küçük ortaklarına, bu ödülü aldığı dergiye ne kadar reklam ücreti ödediğini açıklamak zorunda.

Tabii kaç masa satın aldığını da…

Remzi Özdemir’in yazısı