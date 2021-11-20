Remzi Özdemir: Merkez Bankası kendi bastığı paranın ipini çekti

1 dolar 11 lirayı geçti. Merkez Bankası kendi bastığı paranın ipini çekti. Neden ve niçin yaptığını hiçbir iktisatçı açıklayamıyor. Merkez Bankası neden faiz indirdi? Siyasi irade istediği için.

Koskoca iktisatçı ve ekonomi profesörlerinin bulunduğu Para Kurulu üyeleri bile sesini çıkartmadı. Zaten bir gün önce Cumhurbaşkanı mesajı vermişti.

Merkez Bankası bağımsız! Ancak faizi savunanlarla birlikte yürümeyiz! Mesaj yerine ulaştı ve Merkez Bankası gözünü kırpmadan fitili ateşledi.

Elbette Türkiye’de hiç kimse faizi savunamaz. Zaten savunan da yok! Ancak dünyadaki bütün merkez bankaları faiz artırırken Türkiye indiriyor. Hem de yüzde 20 resmî enflasyona rağmen.

Remzi Özdemir’in yazısı