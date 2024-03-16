… dolara olan talep ve yabancının bir türlü gelmemesi gözlerin yeniden Para Politikası Kurulu’na çevrilmesine neden oldu.

Şimdi 500 baz puanlık artış bekleniyor.

500 demek faizlerin 50’ye yükselmesi anlamına geliyor.

Saray izin verecek mi?

İşte bu beklentiler perşembe günü yapılacak toplantıyı bir kez daha tarihî yapacak.

Bu tarihî toplantıda eğer 500 puanlık artış gelirse Merkez Bankası’nın gerçekten bağımsız hareket ettiği düşünülecek. Yok, bunu seçim sonrasına bırakırsa tartışma başlayacak.

Özetle Merkez Bankası PPK toplantısı bu hafta gerçekten tarihî olacak.

Bu Merkez Bankası’nın rüştünü ispat edeceği tarihî bir toplantı olacak.

Remzi Özdemir’in yazısı