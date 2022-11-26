Remzi Özdemir: Kur korumalıdan çıkan para nereye yönelecek?

Bu hesaba para yatıranlar paralarını dolara endeksledi ve düşmesi halinde üstüne faiz almayı hedeflediler.

İlk aylarda kurdaki yükseliş herkesi memnun etti. 13 liradan 17 liraya yükselen kur bu hesaba para yatıranların keyfini yerine getirdi.

Sonra gerçekle yüzleştiler.

Çünkü iktidar, doları baskılayarak bu hesaplara yapılacak kur farkı ödemesinden kurtulmayı planladı.

1,4 trilyon lira, yıllık yüzde 85 olan enflasyon karşısında eridi.

İnsanlar artık bu hesabın paralarını korumayacağını anladılar.

Bir önceki ay bu hesaplara giren para azaldı. Son hafta da çıkış başladı.

Ekonomi yönetimi bunu bildiği için paranın yeniden dövize değil de borsaya yönelmesini istedi.

Borsa her gün rekor kırdı.

Gelelim en önemli soruya:

Kur korumalıdan çıkan para nereye yönelecek?

Remzi Özdemir’in yazısı