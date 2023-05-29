Remzi Özdemir: KKM, kabus gösterecek kadar ürkütücü

Burası Türkiye!

Güneşin batışı ile doğuşu arasında çok şey olur, çok kararlar alınır ve ertesi gün çok farklı bir gelişmeyle uyanmış olabilirsiniz.

Mesela bir süredir iki farklı kur var.

Merkez Bankası ve serbest piyasa. Dolar kıtlığı ile bu makas iyice açıldı.

Mesela Cuma kapanışta 2 liraya yakın bir fark vardı.

Ya bu fark 5 lira olursa? Ya da 10 lira?

Şöyle: Serbest piyasada 1 dolar 30 lira ama resmî kur 20 lira olursa?

Hesabınıza dönen para 2’li kura göre hesapladığında alın size kafadan ciddi bir zarar…

Ne yapacaksınız?

Kimi kime şikâyet edeceksiniz?

Şu Kur Korumalı gerçekten kâbus gösterecek kadar ürkütücü geliyor bana.

Allah sonumuzu hayır etsin.

Remzi Özdemir’in yazısı