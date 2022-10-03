Remzi Özdemir: Kârlılığı katlayan bankalar, personeline enflasyonun çok altında maaş veriyor

Son dönemde emekli promosyonu nedeniyle öğle yemeği bile yiyemeyen bankacılar ne maaş alıyor biliyor musunuz? Büyük bir bölümü asgari ücret ve ondan bir iki tık yukarı…

Yani bu eğitimli kültürlü çocuklar, bankayı bırakıp BİM veya A101’e girip kasiyerlik yapsa aynı parayı alacak. Bankacılık sektörü kârlılığı son sekiz ayda beşe katladı! Bankaların sekiz aylık net kârı 252 milyar lira oldu ve bu bankalar personeline enflasyonun çok altında maaş veriyor.

Cuma günü Türkiye’nin en büyük holdinginin bankasının çalışanları bana maaş bordrolarını yolladı. 8 bin lira maaşı 10 yıllık bankacı alıyor. Üstelik bu maaş 2 ay önce yapılan zam ile bu hale gelmiş. Yine 17 yıllık bankacı ve banka müdürleri inanmadığım için bana aldıkları maaşın belgesini yolladılar.

Remzi Özdemir’in yazısı