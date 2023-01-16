Remzi Özdemir: İnsanların cebinden enflasyonla parasını aldınız

Sokak röportajında 35 yaşındaki işsiz genç, geçinememekten şikâyet edince yanındaki babası öz evladına saldırıyor onu nankör ve Allah düşmanı olmakla suçluyor. Babanın, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği için evladına düşman olduğu bu ülkede, benim hiç şikâyet etme hakkım yok. Dış güçlerle başlayan düşman yaratma politikası aile bireylerine kadar indi.

Bir kişinin inadı uğruna uygulanan faiz politikasıyla, zenginin daha zengin fakirin ise daha fakir olduğu bu ülkede, artık evine 1 kilo et götüremeyen vatandaş, borsanın düşüş nedenini yazdı diye bir gazeteciyi hain, FETÖ’cü, dış güçlerin adamı ve dahası din düşmanı ilan edebiliyor. Maaşına zam geldi diye sevinen bu kişiler, Türkiye’yi ekonomik çöküntüye sürükleyen iktidara “bu parayla neden bir önceki yılda aldığından daha az alıyorum” diye sormuyor. Neden fakirleştiğimizi yazan gazeteciye onca hakaret ve iftira atıyor.

Türkiye bu ekonomik krizi ama 2 yıl, ama 5 yıl sonra aşacaktır. Ancak kardeşi kardeşe, babayı evladına düşman eden bu zehirli düşüncenin etkisi daha uzun yıllar hayatımızda var olacaktır.

Yazık oldu ülkemize. 3-5 oy için bu kadar güzel insanlara bu kötülüğü neden yaptınız? Bu insanların cebinden enflasyonla parasını aldınız, peki vicdanını ve merhametini neden yok ettiniz? Neden?

Remzi Özdemir’in yazısı