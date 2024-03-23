Remzi Özdemir: Her şey yabancı için

Her şey yabancı için. Yani yabancı tefecilerin Türkiye’ye gelmesi için.

O zaman şu soruya yanıt arayalım; Yabancı artık gelir mi?

Evet! Yabancı gelecektir. Çünkü bu kadar yüksek faizi dünyada 4 ülke veriyor.

Trading Economics verilerine göre, dünyada en yüksek faiz oranına sahip ülke; yüzde 130 ile Zimbabwe, ikinci ülke yüzde 100 ile Arjantin, üçüncü ülke yüzde 56,3 ile Venezuela olurken dördüncü ülke ise Türkiye oldu.

Tefecilerin para satması lazım. İlk 3 ülkeye baktığınızda paranızı geri alma şansınız çok az. Ancak Türkiye her zaman borcuna sadık bir ülke. Yani vatandaşının boğazından keser ve yabancıya borcunu öder.

İşte bu nedenle yabancı tefeciler Türkiye’ye tahvil alımına gelecektir.

Remzi Özdemir’in yazısı