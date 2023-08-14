Remzi Özdemir: Halkı borsa kuyruğuna diziyorlar

Gayrimenkul alırım diyene “bu fiyatlardan mı… Deliminsin?” diyorlar.

Geriye ne kaldı?

Borsa!

Birkaç oyuncunun ve şirket patronunun oyun alanı olan borsa. 4 liralık hisseyi 150 liradan almak için borsaya geleceksin diyorlar.

Saçma sapan şirketlerin halka arzına izin vererek halkı borsa kuyruğuna diziyorlar.

Şirket patronu şirketin borcunu halka ödetmek için halka açılıyor. Finansal okuryazarlığı olmayan çaresiz vatandaş sosyal medya fenomenleri ya da apartman kapıcısının önerisiyle 1 ay önce 5 lira olan hisse senedini 165 liradan alıyor.

Sosyal medya fenomenini anladık da kapıcıyı anlamadım diyenlere yanıt vereyim:

Kapıcı, 22 numarada oturan Kazım Bey’den duymuş. Onun da eşinin çalıştığı kurumdaki Mehmet Bey’in kızı bir borsa şirketinde çaycıymış. O da özel seans odasına çay servisi yapan arkadaşından duymuş!

İşte böyle saçma sapan bir haldeyiz…

Allah’tan büyük kurtarıcımız Mehmet Şimşek var!

Remzi Özdemir’in yazısı