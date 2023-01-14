Remzi Özdemir: Borsanın düşüş nedeni açık

Borsanın düşüş nedeni açık.

Birinci nedeni İmamoğlu davası. İkinci nedeni dövizle ilgili Merkez Bankası’nın aldığı kararlar, yani bankalardan yurt dışına 50 bin doların üzerinde paranın gönderilmesinde çıkartılan zorluklar ile bazı belgeler istenilmesi.

Ve son neden, seçimler.

Çünkü son dönemde şöyle bir algı yaratıldı; AKP para saçarak Millet İttifakı ile arayı kapatıyor.

Son dönemde özellikle borsanın yükselişinde AKP’nin gideceği yönündeki beklenti etkili olmuştu.

Seçimlere kısa bir süre kalmış. Seçimlerden sonra dünyanın model olarak bile tanımadığı bir ekonomi modelini dayayan AKP gidecek, yerine dünyada kabul görmüş iktisat politikalarını uygulayacak bir ekonomi dönemi gelecekti.

Bu beklentiyle borsada bir yükseliş oldu.

AKP’nin son dönemde seçimi kazanmak için adeta seferber olması, hazinenin kasasını patlatması ve gökten adeta para saçması bu seçimi alabileceği yönünde bir algı yarattı.

Remzi Özdemir’in yazısı