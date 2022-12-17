Remzi Özdemir: Borsada ihale kime kalacak?

Borsaya son üç ayda 600 binden fazla küçük yatırımcı geldi. Dolarda kazanamayan, faizin enflasyonun çok altında olması nedeniyle yatırımcı gözünü kapatıp borsaya dalıyor. Ucuz pahalı demeden hisse senedi alıyor. Ben bu filmi geçmiş yıllarda da görmüştüm. Yüzbinlerce yatırımcı borsaya tövbe etmişti.

Hükümetin eli borsada!

Bir ülkenin borsasının yükselmesi elbette çok iyi. Ancak bu sağlıklı olursa. İktidar, vatandaşın dolara gitmemesi için borsaya girmesinin yolunu açıyor. Uygulanan faiz politikasıyla tek yol, ya da tek çare olarak borsa gösteriliyor.

Bu son derece yanlış ve sonu can yakıcı olacaktır.

Dediğim gibi şu anda bir akıl tutulması yaşanıyor ve herkes borsada toplanıyor.

Dikkat!

Remzi Özdemir’in yazısı