Remzi Özdemir: Borsada akıl almaz operasyonlar yaptılar

Borsada akıl almaz operasyonlar yaptılar.

Bu operasyonların büyük bir bölümü yeni halka arzlarda yapıldı.

Bunlar halka açılıyor, en az yüzde 90-100 prim yapıyor ve sonra taban taban giderek bir hafta gibi kısa sürede yüzde 60-70 düşüyor.

Aslında bu oyun pandemi ile başladı.

İnsanlar resmen borsaya yöneltildi.

Faizlerin de düşük olması nedeniyle vatandaşın kredi çekip borsaya girmesi sağlandı. Hatta borsada bu tatlı kârı görüp, evini arabasını bile satan oldu.

Tabii ki bu insanlar kaybetti!

Sonra gördük ki, borsada neler dönmüş neler…

Bütün bunlar neden oldu?

Liyakatsiz bürokrasiden.

Özellikle SPK bacağı burada çok önemli. Bu kurum yıllarca Türkiye’nin en ciddi kurumuydu. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden mezun çocuklar SPK’ya girmek için sınava girer ter dökerlerdi.

Remzi Özdemir’in yazısı