Remzi Özdemir: Bankalar neden emekliye promosyon yarışına girdi?

Bankaların emekli maaş promosyon yarışı tüm hızı ile sürüyor. En son rakam 8 bin 250 lira.

Bu baş döndürücü yarışta emekli, bir o bankaya koşuyor bir o bankaya.

Önce bankalar neden bu emekliye promosyon yarışına girdi ona bakmak lazım.

Şu ana kadar ki en güçlü iddia, kârları yüzde 400 artan bankalara bu promosyonu vermesi için hükümet baskı yaptı.

Hükümetin özel bankalara bu promosyonu verin diye talimat verip vermediğini anlamak imkânsız ama işaretler bu yönde çok güçlü.

Bankalar, bitmiş tükenmiş bir emekliden ne kazanabilir?

Bankalar için en önemli amaç yeni müşteriye çapraz satış yapmak. Yani kredi kartı vermek, kredi ve diğer ürünlerinin kullanılmasını sağlamak.

4 bin lirayı son zamlarla bulan bir emeklinin, çapraz satış yapılacak hâli mi kalmış. Adam sabahın köründe o promosyon yarışına giriyorsa o tükenmiş demektir.

Tükenmiş bir emekliye banka ne satış yapacak da kazanacak.

Bana göre, basında sık sık çıkan banka kârlarıyla alakalı. Krizdeki Türkiye adım adım batarken, bankalar dehşet kârlar açıkladı. Her ne kadar bankalar bu kârı ön plana çıkartmamak için bilanço haberini “Ekonomiye bu kadar destek verdik” diye bülten hazırlasa da yüzde 400 artan kârlar 85 milyon halkın gözüne sokuldu.

Rahatsızlık yarattı.

Bankalar da bunu biliyor.

İşte bu nedenle ister hükümet baskısı isterse kâr baskısı deyin, ortada bir gaz alma operasyonu olduğu açık.

Remzi Özdemir’in yazısı