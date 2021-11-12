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Yaramazlara biraz batar!

Remzi Özdemir: Aslında doların yükseldiği yok!

Dolar dün güne yine yüzde 1’e yakın bir yükselişle başladı. Aslında doların yükseldiği yok! Türk lirasının değer kaybı var. Bu nedenle dövizdeki yükselişi Türk lirasındaki değer kaybı olarak görmemiz lazım.

Önceki gün Amerika’daki enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ile değer kaybeden Türk lirası dün de Çin’deki bir gelişmeden dolayı değer kaybediyor. Çin’in en büyük emlak şirketi borcunu ödeyemedi ve temerrütte düştü iddiaları bizi etkiledi.


Amerika’nın enflasyonu, Çin’in emlak şirketinin batması veya Avrupa’nın Merkez Bankası’nın kararı bizi neden etkiliyor?

Bunun tek bir nedeni var o da Türk lirasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından korunmaması.

Merkez Bankası artık Türk lirasını korumuyor. Nitekim Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bunu açıkladı: Dövizdeki gelişmelerle ilgilenmiyoruz! Biz cari açığı takip ediyoruz!

Bir ülkenin Merkez Bankası eğer bastığı paranın değerine sahip çıkmazsa olacak olan budur.

Remzi Özdemir’in yazısı

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