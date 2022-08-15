Remzi Özdemir: Artık paraşütsüz düşüyoruz, olan çocuklarımıza olacak

Bu insanlar AKP’ye inanıyor ve destekliyor olabilir ama Moody’s’in son not düşürmesi ile bir şey gördük ki, Türkiye artık uçuruma sürüklenmiyor uçurumdan düşüyor.

Bundan sonra ağır bir fatura çıkacak.

Batı’nın bizi kıskandığını düşünen o kesim, bu faturayı ödemeyecek çünkü ömrü yetmeyecek. Kendilerinin körü körüne inanmasının ve onun desteği ile uygulanan bu vahim ekonomi programının faturasını çocukları ve hatta torunları ödeyecek.

Türkiye artık eski Türkiye değil!

Emin olun bugünleri daha çok arayacağız.

Çünkü artık paraşütsüz düşüyoruz ve olan çocuklarımıza olacak.

Peki bu kör inanışın vebalini bu insanlar taşımayacak mı?

Ya da bu duruma gelmemize destek verenler bu vebali nasıl ödeyecek?

Remzi Özdemir’in yazısı