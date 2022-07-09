Remzi Özdemir: AKP’nin elinde doları düşürmek için tek bir silah kaldı

Siyasi irade ve onun emrindeki ekonomi yönetimi bundan sonra doların olası bir yükselişinde ne tür bir silah çekecek?

Elinde ne kaldı?

Elinde tek bir silah kaldı o da enflasyona endeksli bono. Bu bonoyu çıkartacaklardı ama bankalardan gelen isyan ile rafa kaldırıldı. Çünkü o zaman kimse bankada mevduat tutmaz ve parayı bu bonoya yatırır.

Ancak seçime kadar rahat bir nefes almak isteyen AKP, eninde sonunda bu silahı çekmek zorunda kalacak. Çünkü bu saatten sonra faizleri 50 puan bile arttırsa hiç ama hiç para etmeyecek.

Peki enflasyona endeksli bono doları düşürür mü?

Bana göre düşürmez. Düşürse bile 1 lira düşer ve sonra nerede kalmıştık diye devam eder. Çünkü devletin resmî ölçüm kurumu TÜİK’e olan güven sarsılmıştır. Her üç ayda bir başkanı ve yöneticileri değişen, açıkladığı rakamlar tüm dünyada tartışılan bir kurumun enflasyon verisine kim güvenir bono alır ki?

Remzi Özdemir’in yazısı