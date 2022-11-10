Rekor ikramiyenin isabet ettiği kuponu satan kişiye 1 milyon dolar ödül

ABD’de, rekor seviyedeki loto ikramiyesi isabet eden kuponu satan kişiye 1 milyon dolar (18,6 milyon lira) ödül verildi.

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Salı günkü çekilişte California eyaletinde, Altadena’da satılan kupona 2,04 milyar dolar (37,96 milyar lira) ikramiye isabet etti. ‘Powerball’ adlı lotonun çekilişinin bu ikramiye dünyada şimdiye kadar verilen en yüksek tutar olarak tarihe geçti.

İkramiye böyle büyük olunca kuponu satan kişiye verilen ödül de öyle oldu. 1980’lerde Suriye’den ABD’ye yerleşen 10 torun sahibi Joseph Chahayed, yıllardır sabah 06:00’da açtığı benzin istasyonundaki dükkanın önünde 1 milyon dolarlık çekini, lotoyu organize eden kurumun yetkililerinden aldı.

Chahayed, bileti kimin satın aldığını bilmediğini, bölge halkından birinin aldığını umduğunu söyledi.

Ödülünü, çocukları ve torunlarıyla paylaşacağını belirten Chahayed, ”Oğlumun iki ay sonra bebeği olacak. Bu nedenle çok heyecanalıyız. Hep beraber büyük bir kutlama yapabiliriz. Yıllardır haftada yedi gün çalışıyorum. Çok mutluyum” dedi.

Powerball kuponları 2 dolara (37,21 lira) satılıyor.