Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rekor fiyata park yeri: 11,43 milyon liraya satıldı

Hong Kong’daki bir park yeri rekor fiyata, 10,2 milyon Hong Kong dolarına (11,43 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: www.squarefoot.com

Rekor fiyata satılan park yeri Victoria Limanı’na bakan, lüks villaların bulunduğu Mount Nicholson’da. 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong’da yaşamak için alan bulmak da park yeri bulmak da zor. Park yeri sorunu yaşandığı için fiyatlar böyle yüksek olabiliyor. Ev fiyatlarının da yüksek olduğu Hong Kong’da, lüks semtlerdeki evler on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca Hong Kong dolarına alıcı buluyor.

Reklam

Park yerinin rekor fiyata satıldığı yerel basındaki haberlere konu oldu. Mount Nicholson’daki evlerin yönetiminden sorumlu şirket Wheelock Properties henüz açıklama yapmadı.

Daha önceki park yeri fiyatı rekoru Hong Kong’da kırılmıştı. 2019’da, bir park yeri 980 bin ABD dolarına satılmıştı.

SON HABERLER

Ağaç ve orman

Hep denir ya, “Çocukluk arkadaşınız olunca yıllar da geçse kaldığınız yerden devam ediyorsunuz sohbete…”, anlatayım….

Gezi’yi hatırla: İlk kez ne olduğumuzu gerçekten umursamadan bir araya geldik

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.