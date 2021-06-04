Rekor fiyata park yeri: 11,43 milyon liraya satıldı

Hong Kong’daki bir park yeri rekor fiyata, 10,2 milyon Hong Kong dolarına (11,43 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: www.squarefoot.com

Rekor fiyata satılan park yeri Victoria Limanı’na bakan, lüks villaların bulunduğu Mount Nicholson’da. 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong’da yaşamak için alan bulmak da park yeri bulmak da zor. Park yeri sorunu yaşandığı için fiyatlar böyle yüksek olabiliyor. Ev fiyatlarının da yüksek olduğu Hong Kong’da, lüks semtlerdeki evler on milyonlarca, hatta yüz milyonlarca Hong Kong dolarına alıcı buluyor.

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Park yerinin rekor fiyata satıldığı yerel basındaki haberlere konu oldu. Mount Nicholson’daki evlerin yönetiminden sorumlu şirket Wheelock Properties henüz açıklama yapmadı.

Daha önceki park yeri fiyatı rekoru Hong Kong’da kırılmıştı. 2019’da, bir park yeri 980 bin ABD dolarına satılmıştı.