Rekabet Kurumu’ndan iki firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici-tedarikçi olarak faaliyet gösteren Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un’ ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmalar kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmalarda elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu iki şirket hakkında ayrı ayrı soruşturma açılmasına karar verdi.