Rekabet Kurulu: World kartların değiştirilmesi için bankalara dokuz ay süre

Rekabet Kurulu, World kredi kartı programıyla ilgili incelemesini tamamladı. Buna göre programdan çıkan bankalara, müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirilmesi için dokuz ay süre verildi.

Fotoğraflar: AA

Kurulun internet sitesindeki açıklamaya göre World kredi kartı programının işbirliği sözleşmesi imzaladığı bankalar şöyle:

Yapı ve Kredi Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolubank

İncelemede, bireysel muafiyetin geri alınmasının gerekli olup olmadığı değerlendirildi.

Kurul, bankaların birbirlerinin program kapsamındaki üye iş yerlerine hizmet sunmasını, başka bir ortak markalı kart programına katılmalarını ve diğer programa üye bankaları hedef alacak şekilde reklam yapmalarını yasaklayan maddelerin bireysel muafiyetten yararlanabileceğine hükmetti.

Açıklama şöyle:

* Bazı maddelerin bankalar ve üye iş yerleri için geçiş engelleri oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda başka bir bankayla World üye ilişkisi devam eden iş yerlerine teklif sunma yasağının, hizmet sağlayıcısını değiştirmek isteyen iş yerlerini kapsamayacak şekilde daraltılması gerektiği belirtilirken, World Programı’na üye bankaların, kart ve yıllık üyelik ücretlerini belirleme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.

* Kararda ayrıca World Programı’ndan çıkan bankalara, müşterilerinin kartlarını yenileriyle değiştirmesi için en az dokuz ay süre tanınması gerektiği ifade edildi. Söz konusu programla ilgili bazı sözleşme maddelerinin dokuz ay içinde değiştirilmesi veya sona erdirilmesi gerektiğine karar verildi. Aksi takdirde sözleşme taraflarına yasal işlem başlatılacak.