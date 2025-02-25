İPA: Ocakta üç İstanbulludan biri kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 32,5’i geçen ay kredi kartının asgarisini ödeyebildi.

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İPA’nın İstanbul’da yaşayan 1000 kişiyle görüşerek derlediği ‘Ocak 2025 İstanbul Gündemi Araştırması’ yayınlandı.

Araştırmaya göre İstanbullu’nun ilk üç gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar, İstanbul’da sahte içkinin neden olduğu ölümler ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması oldu.

İstanbulluların yüzde 49,7’si ocakta geçinmekte zorlandı.

Araştırmadan öne çıkan bulgular şunlar: