İPA: Ocakta üç İstanbulludan biri kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 32,5’i geçen ay kredi kartının asgarisini ödeyebildi.
İPA’nın İstanbul’da yaşayan 1000 kişiyle görüşerek derlediği ‘Ocak 2025 İstanbul Gündemi Araştırması’ yayınlandı.
Araştırmaya göre İstanbullu’nun ilk üç gündemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar, İstanbul’da sahte içkinin neden olduğu ölümler ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması oldu.
İstanbulluların yüzde 49,7’si ocakta geçinmekte zorlandı.
Araştırmadan öne çıkan bulgular şunlar:
- Katılımcıların yüzde 31,5’i geçen ay kurumdan veya bir tanıdığından borç aldı.
- İstanbulluların sadece 17,5’i Türkiye ekonomisinin düzeleceğini yüzde 35,1’iyse kötüleşeceğini düşünüyor.
- İşten çıkarılmaktan korkanların oranı yüzde 72,8.
- Kentte yaşayanların yüzde 34,3’ü yakın zamanda iş bulabileceğine inanmıyor.
- İstanbulluların 10 üzerinden ölçülen stres seviyesi 7,2’yken mutluluk seviyesiyse 4,9.
- Araştırmaya katılanların yüzde 15’i psikolojik sağlığının kötü olduğunu düşünüyor.