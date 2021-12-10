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Yaramazlara biraz batar!

Reina saldırısı zanlısı Kırgızistan’da yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul’un eğlence merkezlerinden Reina’ya terör saldırısı düzenleyen zanlının Kırgızistan’da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Reina’da 2017 yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada 18’i tutuklu 58 kişi yargılanıyor.


Milli Güvenlik Devlet Komitesi’nin yazılı açıklamasında yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, Reina saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy’de 2017’de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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