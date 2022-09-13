Reha Kapsal: Trabzonspor üzerine koyacağına daha geriye gidiyor

Trabzonspor son dönemdeki hem iyi olmayan skorlar, hem de iyi oynamadığı oyunlarla göze batıyordu. Yalnızca saha içi organizasyonda sorun yaşamadığı gibi zihinsel olarak da takımın geçtiğimiz sezona göre hazırlığı sezon başından beri çok doğru yapmadığı ortada.

Abdullah Avcı’nın oyun başlangıç formasyonu 4-4-2 üzerineydi. Bunu da hafta içi Ferençvaroş maçının bir bölümünde ve rakip 10 kişiyken denemişti. Adana Demirspor gibi hem takım dengesi olan, hem de hızlı hücuma çıkan bir rakibe karşı eğer ön alanda pres yapmıyorsun ve kaptırdığın yerde karşı pres uygulamıyorsan gol yemen ve pozisyon vermen kaçınılmazdı.

Trabzonspor her maç, her hafta üzerine koyacağına daha geriye gidiyor. Yalnız oyun anlamında değil, mental anlamda da. Bu da çok net görülüyor. Formsuzluk yalnız takımda değil, Abdullah Avcı’da da var. Ve en problemi de saha içinde hücum ve savunmada oyun anlamında ortak bir dili olmayışıdır.

Reha Kapsal’ın yazısı