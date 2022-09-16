Reha Kapsal: Fenerbahçe gruptaki iddiasını kalite ve mücadeleyle gösterdi

Fenerbahçe grupta Rennes’le beraber en güçlü takım. Benzer oyun anlayışlarıyla sahada yer alan iki teknik adamın da maçı olacaktı. Fenerbahçe oyunun üçte ikilik bölümünde değişikliklere kadar hücumda çok üretken olamadı.

İki takımın teknik direktörünün de oyunda kurduğu tuzaklar, maç 0-0’ken hemen hemen aynıydı. Her ikisi de ön alan güçlü presleriyle kazanılan toplarla rakibin organize olmamış savunmasına en kısa yoldan hücum edip, gole gitmek düşüncesi vardı. Bu geçişleri yiyen takım da mutlaka kalesinde gol bulacaktı.

Jesus’un doğru oyuna müdahaleleri, üçlü formasyondan dörtlüye geçmesi, risk alması ile hem iki gol attılar hem de hak ettikleri 1 puanı da alarak maçı bitirip, bu grupta kalan maçlar için moral toplayıp en iddialı takımlardan biri olduğunu da kalite ve mücadeleleriyle göstermiş oldular.

Reha Kapsal’ın yazısı