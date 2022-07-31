Reha Kapsal: Bu oyun Şampiyonlar Ligi play-off’u için yeterli seviyede değil

Maçın özeti; ‘Sivasspor hiçbir hücum kombinasyonunu planlı bir şekilde sahaya yansıtamadı.

Daha çok rakibin yapacağı hata ile kazanmak isteyen bir görüntüsü vardı. Tabii ki bu şekilde kazanmaları zordu. Çünkü Trabzonspor hem pas ritmini akıllıca oluşturdu, yeri geldiğinde de tempoyu yükseltip düşürerek aktif dinlenmeyi doğru şekilde uyguladı. Hak ettiği kupayı da aldı. Yalnız bu oyun Şampiyonlar Ligi Play-off’u için yeterli seviyede değil. Abdullah Avcı ve ekibi Avrupa macerası için daha güçlü oyun oynatmalı.

Reha Kapsal’ın yazısı