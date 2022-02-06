Reha Kapsal: Bordo-mavililer galibiyetle yola kayıpsız devam etmesini bildi

Trabzonspor’un yine iki parçalı bir oyunu ortaya çıktı. Dörtlü savunma önünde iki tane orta saha oyuncusuyla 6’lı bir hat. Önde de 4’lü bir hücum hattı.

Böyle kopukluk olunca hücumda rakip ceza sahası içinde fazla topla buluşamadılar. İkinci yarı üretkenliği ciddi manada düştü. Oyun kontrolünü de Kasımpaşa’ya vermiş oldular. Tabii ki Hamsik, Bakasetas, Djaniny gibi oyuncuların eksikliği hissedildi. Buna Edgar İe gibi atletik bir stoperin eksikliğini de ekleyebiliriz.

Trabzonspor sıkıntılı bir ikinci devre oynasa da 3 puanı kazandı. Liderliğini ve Konyaspor ile arasındaki puan farkını korudu. Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda aldıkları galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmesini bildi.

Reha Kapsal’ın yazısı