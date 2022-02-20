Reha Kapsal: Beşiktaş’ın aldığı üç puan yanıltmamalı

Ghezzal iyi niyetliydi ama geçen sezonki oyun iştahı ve temposu yoktu. Genç sağ bek Kerem’in koşu ergonomisini değiştirmesi gerekir. Bununla ilgili fizyoterapistler inceleme yapmalı. Kerem’de kuvvet eksiği olduğu da net şekilde göze çarpıyor. Umut Meraş, dün oyuna katkı sunmak için çabaladı ama hücum kalitesi yoktu. Kara Kartal’ın iki stoperi de dağınıktı. Tüm bunlara rağmen Beşiktaş’ın kazanmasındaki en büyük faktör; Altay’ın güçsüz oyunu ve İzmir ekibinin motivasyon eksikliğiydi.

Önder Karaveli, lig ve kupa hedefleri için takıma daha fazla hakim olup taktiksel ve düşünce olarak kendi oyununu bir an önce monte etmeli. Alınan 3 puan, siyahbeyazlıları ‘yanıltmamalı’. Eksiklerini de bir an önce gidermelidirler.

Reha Kapsal’ın yazısı