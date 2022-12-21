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Yaramazlara biraz batar!

RED Art’dan geleneksel karma yılbaşı sergisi

Modern sanat galerisi RED Art İstanbul, geleneksel karma yılbaşı sergisi ‘Tis’ the season Tis’ the ART’ için 24 Aralık’ta kapılarını açıyor.

Red Art İstanbul – Ezo Sunal’ın eseri

Kadıköy’deki RED Art İstanbul‘da Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak açılış partisinde, sanatseverlere Subway Jazz Station müzikleri eşlik edecek.


Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’den oluşan geniş bir sanatçı kadrosunun eserlerinin
görülebileceği yılbaşı sergisi, 7 Ocak’a kadar ‘da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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