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Yaramazlara biraz batar!

Rastgele ateş açtı: Sokakta oynayan çocuğu öldürdü

Erzurum’da pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19), bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban’ı vurdu. Saçmaların isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi’nde dün yaşanan olayda iftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oynayan Pınar Kaban’ı sol gözünden vurdu.

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Ambulansla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar tutuklandı.

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