Rastgele ateş açtı: Sokakta oynayan çocuğu öldürdü

Erzurum’da pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19), bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban’ı vurdu. Saçmaların isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.
Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi’nde dün yaşanan olayda iftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oynayan Pınar Kaban’ı sol gözünden vurdu.
Ambulansla hastaneye götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar tutuklandı.