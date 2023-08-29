Toros Yayınları sahibi, yazar, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli hayatını kaybetti.

Yaşar Kemal ve Tilda Kemal’in manevi oğlu olan Gökçeli’nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan kaldırılacak.

Gökçeli’nin ölüm haberini Yayıncılar Birliği Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Toros Yayınları sahibi, yayıncı Raşit Gökçeli’nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve yayın dünyasına baş sağlığı dileriz.”

Toros Yayınları sahibi, yayıncı Raşit Gökçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve yayın dünyasına baş sağlığı dileriz.

Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır. pic.twitter.com/Q64WpceV8r — Yayıncılar Birliği (@turkyaybir) August 29, 2023

Raşit Gökçeli kimdir?

20 Ekim 1944 tarihinde dünyaya gelen Gökçeli, orta öğrenimini İstanbul’da Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. 1970’te öğrenci asistan olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaya başladı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini yaptı.

1981-82 yılları arası Cem Yayınları Arkadaş Çocuk Dizisi Yönetici Yardımcılığı yaptı. 1982-1998 yılları arasında Toros Yayınları Yöneticiliği yaptı ve 2000 yılında emekli oldu. Makaleleri; Mimarlık, Ada, Yapı, Yaşama Sanatı, Varlık, Dünya Kitap, Gösteri, Öteki-siz gibi mesleki ve edebiyat dergilerinde yayımlandı.