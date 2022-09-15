Rapor: Salgında hükümetlerin başarısızlığı milyonlarca önlenebilir ölüme sebep oldu

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet tarafından yayınlanan raporda, Covid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık çıktığı belirtilerek, gelecekteki küresel sağlık tehditlerini etkin bir şekilde yönetmek için çok taraflı iş birliğinin iyileştirilmesi istendi.

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Dünyanın değişik yerlerinden 28 bilim insanı tarafından kurulan Lancet Komisyonu’nun hazırladığı 58 sayfalık raporda, Covid-19 salgını sırasında ‘hükümetlerin başarısızlığının milyonlarca önlenebilir ölüme sebep olduğu’ değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, hükümetlerin çoğunun ‘salgın paniğine hazırlıksız yakalandığı, bu nedenle, savunmasız grupları dikkate almada ve 2020’den beri önlenebilir ölümler için yüksek düzeyde uluslararası iş birliği sağlamada yetersiz kaldığı’ kaydedildi.

Resmi makamlara bildirilmeyenler dahil dünya genelinde tahminen 17,7 milyon salgın bağlantılı ölümün gerçekleştiğine dikkat çekilen çalışmada, bunlara şeffaflık, rasyonellik, temel halk sağlığı uygulamaları, operasyonel iş birliği ve uluslararası dayanışmadaki yaygın başarısızlıkların neden olduğu savunuldu.

Raporu hazırlayan komisyonun başkanı Columbia Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, şunları dedi: “Covid-19 pandemisinin ilk iki yılındaki insani kayıplar derin bir trajedi ve birçok düzeyde büyük bir toplumsal başarısızlıktır. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.”

Sachs, salgın boyunca çoğu hükümetin kurumsal rasyonalite ve şeffaflığın temel normlarına bağlı kalmayı başaramadığını, çok sayıda ülkenin salgını kontrol etmek için küresel iş birliğini teşvik edemediğini söyledi.

Profesör, tüm bunlar için dünyada bilimsel yeteneklere ve ekonomik kaynaklara sahip olunduğuna işaret etti.

AA’nın aktardığına göre 2020 yılının ortalarında oluşturulan, 170 uzman üye ile 12 farklı görev alanında çalışan Lancet Komsiyonu’nun hazırladığı raporun, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlere, BM ajanslarına, G20 ve G7 üyesi devletlere ilişkin.