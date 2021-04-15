Rapor: Dünya’daki ekosistemlerin yalnızca yüzde 3’ü bozulmadan kaldı

Bir araştırma, Dünya’daki ekosistemlerin sadece yüzde 3’ünün ekolojik olarak bozulmadan kaldığını ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Frontiers in Forests and Global Change dergisinde yayınlanan araştırmada bozulmamış alanların çoğunun, yerli topluluklar tarafından yönetilen bölgelerde olduğu kaydedildi.

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The Guardian’ın haberine göre insan faaliyetlerinden zarar görmeyen bu vahşi doğa parçaları, çoğunlukla Amazon ve Kongo tropikal ormanlarının, doğu Sibirya ve kuzey Kanada ormanlarının ve tundrasının ya da Sahra’nın bazı kısımlarında bulunuyor.

Araştırmacılar, filler veya kurtlar gibi az sayıdaki önemli türün, bazı hasarlı bölgelere yeniden getirilmesini öneriyor. Bu, dünya topraklarının yüzde 20’sinin ekolojik bütünlüğünü sağlamlaştıracak bir fikir.

Aslanlardan böceklere kadar pek çok yaban hayatı popülasyonunun, esas olarak tarım ve inşaat faaliyetleri sebebiyle dibe vurduğu, dünyanın bir biyoçeşitlilik krizinde olduğu yaygın olarak kabul edilen bir görüş.

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Bazı bilim insanları, Dünya’daki yaşamın ‘altıncı kitlesel yok oluşu’nun başladığını ve bunun insanlığın bağlı olduğu gıda, temiz su ve hava için ciddi sonuçlara yol açtığını düşünüyor.

‘Doğaya çok daha fazla alan vermemiz gerekiyor‘

Çalışmanın baş yazarı Dr. Andrew Plumptre, ‘bozulmamış habitat olarak kabul edilen şeylerin çoğunun avcılık, istilacı türler veya hastalıklar nedeniyle kaybolduğunu’ söyledi.

Almanya’daki Eberswalde Sürdürülebilir Kalkınma Üniversitesi’nden Prof. Pierre Ibisch ise şunları aktardı: “Bizi geleceğe taşımak için doğaya çok daha fazla alan vermemiz gerekiyor, ancak korkarım bazı alanlara birkaç türün yeniden girmesi sorunu kökünden çözmeyecek.”

Ibisch, analizin ‘iklim krizini hesaba katmadığını’ belirterek şöyle devam etti: “İklim değişikliğinin hızlanması, tüm ekosistemlerin işlevselliği için genel bir tehdit haline geliyor. Dünün memeli bütünselliği, küresel ısınma çağında işleyen ekosistemler hakkında bize pek bir şey söylemiyor.”