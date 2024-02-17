Rapor: ABD ile Çin arasındaki bilim-teknoloji rekabetinde kritik olan ticaret ağları kontrolü

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), ABD ile Çin arasındaki rekabette üstünlük için ticaret ağlarının kontrolünün kritik önem arz edildiği vurgulandı.

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CSIS, kuantum teknolojileri, yarı iletkenler, biyoteknoloji, yapay zeka ve telekomünikasyon alanlarında ABD ile Çin arasındaki pazar rekabeti ve olası güvenlik tehditlerini ele alan bir rapor yayımladı.

AA’nın aktardığına göre rapor iki ülkenin teknoloji alanındaki rekabetinde ticaret ağları merkezde. ABD’nin ithalat kontrol mekanizmasının çok rahat olması durumunda erişim kolaylığının güvenlik tehdidi teşkil edeceği, çok sıkı tutulması halindeyse yerli işletmelerin üretim ve kar payının baltalanacağı belirtildi.

Raporda, ABD’de Başkan Joe Biden hükümetinin Ekim 2022’de imzaladığı ‘Çip ve Bilim Yasası’ örnek verilerek yarı iletkenlere yönelik ithalat kısıtlamasından etkilenen Çin gibi ülkelerin, kendi çip tasarımlarını geliştirerek ABD firmalarına bağlılıklarını azalttığına dikkati çekildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, kuantum teknolojileri ile yapay zeka çalışmalarını ülkenin kritik stratejik teknolojileri olarak nitelendirdiği hatırlatılan raporda, ülkenin devlet yatırımları haricinde birçok firmanın da söz konusu alanlarda araştırma ve geliştirme üzerine çalıştığı aktarıldı.

Yapay zeka, veri toplama, işletim gücü ve yarı iletkenler konusunda ABD ve müttefiklerinin kozu elinde tuttuğu aktarılan raporda, konu üzerine ABD ile müttefikleri arasında çok taraflı anlaşmalar imzalanarak Çin’in yapay zeka çiplerine erişiminin önüne geçilebileceği aktarıldı.