Rapçiler birbirini beğenmemiş: Depremzedelere yardım amaçlı albüm iptal edildi

Rapçi Anıl Piyancı, depremzedelere yardım için çıkarılacak ortak albümün bazı rapçilerin “Ben bununla düet yapmam” demesi nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Rap Wiki

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde 50 bini aşkın kişi ölmüştü.

Depremzedelere yönelik yardım kampanyaları düzenlenirken rapçiler de bu amaçla ortak albüm çıkarmak için kolları sıvamıştı.

YouTube’da yayın yapan Fonetik kanalına konuşan Anıl Piyancı, albümün iptal edildiğini söylerken nedenini şöyle açıkladı: “Albümde çoğu kişiyi düet yapması için ikna edemedik.”

Ceza ve Sagopa Kajmer kabul etmiş

Fotoğraf: Ceza (solda) ve Sagopa Kajmer

Piyancı’nın anlattığına göre geçmişteki küslükleri nedeniyle uzun yıllardır bir araya gelmeyen Ceza ve Sagopa Kajmer bile birlikte ortak parçada yer almayı kabul etmiş. Ancak bazı rapçiler “Ben bununla düet yapmam” diyerek projeden çekilmiş.